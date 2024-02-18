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FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor?

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Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlanan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi başvuruları ve şartları hakkında bilgi verildi. Bu krediye kimlerin başvurabileceği ve hangi şartların gerektiği açıklandı. Ancak bu krediden yararlanamayacak kişiler de belirtildi. Peki, FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor?

Binlerce genç çiftin gözü kulağı 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde. Evlenmeye hazırlanan çiftler, kredinin detaylarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki, FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? İşte merak edilenler…

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Aynı zamanda Bakan Göktaş, kredi şartları ile ilgili de detaylar aktardı. Bu detaylara göre, fondan yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 150 bin TL tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ev bu uygulamaya 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerden başlanacağı duyurulmuştu.

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

150 bin TL evlilik kredisi uygulamasına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya dair bir açıklamada bulundu. Buna göre faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta başlayacak. Evlilik kredisinin ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağı vurgulandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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