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Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olacak?

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Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararını duyuracak. Bu toplantı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor, çünkü faiz oranları piyasalar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Peki, Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 20 Ağustos TCMB faiz kararı ne olacak?

20 Ağustos faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler, politika faizinin mevcut seviyede sabit bırakılması yönünde, ancak Merkez Bankası'nın alacağı kararın ne olacağı büyük bir merak konusu. Bu kararla ilgili daha fazla detay, toplantı sonrası Merkez Bankası tarafından paylaşılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün toplantı gerçekleştirecek. Ağustos ayı faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı, 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olacak?

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olarak öngörülüyor. Ancak, üç ay sonrası için bu oran beklentisi yüzde 48,10'a gerilemiş durumda. Uzun vadeli beklentilere bakıldığında ise, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a düşmüş görünüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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