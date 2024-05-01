Üye Girişi
Haberler

FAA Yenileme Tasarısında Stablecoin Düzenlemesi Yer Almayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme yasası, stablecoin düzenlemesini içermeyecek. Kongre liderlerinin bu yasanın diğer düzenlemelerden 'temiz' kalmasını istedikleri belirtildi. Stablecoin düzenlemesinin FAA yasasına dahil edilme planları tartışılmıştı ancak bu düzenlemenin yeniden yetkilendirme sürecine dahil edilmesi beklenmiyor.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme yasası, beklenen stablecoin düzenlemesini içermeyecek. Demokrat bir yardımcının açıklamalarına göre, Kongre liderleri bu yasanın diğer düzenlemelerden 'temiz' kalmasını istiyor.

Stablecoin Düzenlemesi Kongre Tarafından FAA Yasa Tasarısından Çıkarıldı

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeniden yetkilendirme süreci kapsamında, stablecoin ile ilgili bir düzenlemenin eklenme ihtimali düşük görünüyor. Demokrat bir yardımcının ifadesine göre, Kongre'nin üst ve alt kanadı liderleri, FAA yasasının stablecoin gibi eklemelerden arındırılmasını tercih ediyorlar. Aktarılanlara göre, Meclis ve Senato liderlerinin bu yönde bir mutabakata vardıkları öğrenildi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin başkanı Patrick McHenry, Demokrat Maxine Waters ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, stablecoin düzenlemesini bazı ek düzenlemelerle birlikte FAA yasasına dahil etme planlarını tartışmıştı. Ancak, bu düzenlemenin 10 Mayıs tarihine kadar onaylanması gereken yeniden yetkilendirme sürecine dahil edilmesi beklenmiyor.

Bununla birlikte, stablecoin düzenlemesi büyük ihtimalle yıl sonuna doğru ele alınacak daha geniş kapsamlı bir yasama paketinin parçası olabileceği aktarılıyor.

Kripto para piyasalarıyla ilgili düzenlemeler konusunda yetkin isimlerden birisi olan Cumhuriyetçi Temsilci French Hill, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, stablecoin düzenlemelerini içeren geniş kapsamlı bir yasama paketini destekleyeceğini belirtti. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı, Demokrat Sherrod Brown ise bu düzenlemelerin yıl sonunda ele alınacak pakete dahil edilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title