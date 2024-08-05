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Eyüpspor küme mi düşecek? Mahkemeye verildi

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçen yıl Slovenya'nın Olimpija Ljubljana kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 3. taksitini yatırmadığı için FIFA nezdinde mahkemeye verildi. Eyüpspor'un küme düşmesinin bile gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Peki, Eyüpspor küme düşecek mi?

Eyüpspor küme düşer mi? Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçen yıl Slovenya'nın Olimpija Ljubljana kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 3. taksitini yatırmadığı için FIFA nezdinde mahkemeye verildi. Eyüpspor'un küme düşmesinin bile gündeme gelebileceği iddia ediliyor. Peki, Eyüpspor küme düşecek mi? Detaylar...

EYÜPSPOR KÜME DÜŞECEK Mİ?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2023 yazında Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'dan 2 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 400 bin euroluk 3. taksitini yatırmadığı için FIFA'ya şikayet edildi. Söz konusu ödemenin yapılmaması halinde İstanbul ekibinin bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir.

KÜME DÜŞÜRÜLMESİ BİLE GÜNDEME GELEBİLİR

Olimpija Ljubljana Kulübü Başkanı Adam Delius, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz, Olimpija Ljubljana Kulübü olarak gerekli toleransı gösterdik. 31 Mayıs 2024'te ödenmesi gereken 400 bin euro ve devamında alacağımız 1 milyon 200 bin euro için hukuki süreç devam ediyor. Ödeme yapılmaması halinde Eyüpspor'un bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir. FIFA, katı fakat adil kuralları olan bir kurumdur" dedi.

Eyüpspor küme mi düşecek? Mahkemeye verildi

2 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yazında transfer edilen 22 yaşındaki Svit Seslar, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 maça çıktı. Seslar, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Sloven futbolcunun İstanbul ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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