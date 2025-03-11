EURO NE KADAR 11 MART BUGÜN: Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne? Merkez Bankası ANLIK kur bilgileri!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 11 Mart 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 16:47 itibariyla yüzde 0,13 artışla 36,5904'den işlem görüyor.

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EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 1,05 artarak 40,0237'den işlem görüyor.

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STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,47 artarak 47,3483'den satılıyor.

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