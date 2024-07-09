Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 9 Temmuz Euro kaç lira?

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DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,7780 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:37 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,7749 TL ve satış fiyatı ise 32,7749 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,3050 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 17:00 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,2800 TL ve satış fiyatı ise 35,2800 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,7939 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:43 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,6894 TL ve satış fiyatı ise 41,6894 TL oldu.