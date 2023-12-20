Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurumspor - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman?

20 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor - Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor- Ümraniyespor maçı ne zaman?

ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 20 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak. Maçı TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.