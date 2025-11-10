Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Fenerbahçe ile Kayseri spor arasında oynanan karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken kullandığı sözlerle gündem oldu.

"O OLMASAYDI P.Ç OLURDUK"

Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı için oynadığı role dikkat çekerken, "Atatürk inanılmaz bir adam... Allah'a şükürler olsun ki onu göndermiş. Göndermeseydi ya Yunanın ya da İtalya'nın piçi olacaktık. Bazılarının da hoşuna gidecekti. Bu da enteresan bir durum. Atatürk'ü ağzınıza alırken önce bir Bismillah çekin" ifadelerini kullandı. Canlı yayında sarf edilen bu cümleler, ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Toroğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı yorumcunun ifadelerini "sert ama gerçekçi" bulduğunu, bazıları ise "yayın diline uygun olmadığını" belirterek tepki gösterdi.