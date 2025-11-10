Haberler

Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynana karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken "O olmasaydı bugün ya Yunan'ın ya da İtalya'nın p.çi olurduk" dedi. Toroğlu'nun canlı yayında sarf ettiği bu sözler ekran başındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

  • Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı için oynadığı role atıfta bulunarak 'O olmasaydı p.ç olurduk' ifadesini kullandı.
  • Toroğlu, Atatürk'ün olmaması durumunda Türkiye'nin Yunanistan veya İtalya'nın piçi olacağını söyledi.
  • Sosyal medyada kullanıcılar, Toroğlu'nun ifadelerini 'sert ama gerçekçi' veya 'yayın diline uygun değil' şeklinde değerlendirdi.

Fenerbahçe ile Kayseri spor arasında oynanan karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken kullandığı sözlerle gündem oldu.

"O OLMASAYDI P.Ç OLURDUK"

Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı için oynadığı role dikkat çekerken, "Atatürk inanılmaz bir adam... Allah'a şükürler olsun ki onu göndermiş. Göndermeseydi ya Yunanın ya da İtalya'nın piçi olacaktık. Bazılarının da hoşuna gidecekti. Bu da enteresan bir durum. Atatürk'ü ağzınıza alırken önce bir Bismillah çekin" ifadelerini kullandı. Canlı yayında sarf edilen bu cümleler, ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Toroğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı yorumcunun ifadelerini "sert ama gerçekçi" bulduğunu, bazıları ise "yayın diline uygun olmadığını" belirterek tepki gösterdi.

Yorumlar (60)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

SEYIT ADNAN SENDE HIC BEYIN YOK MU ? PEYGAMBERIMIZ ILE ULKEMIZIN KURUCU ÖNDERINI KIYASLIYORSUN ? LİDER DENINCE SADECE DINI LİDER MI AKLINA GELIYOR ? BU NASIL BIR KAFA ? SAP ILE SAMANI BILE AYIRAMAYAN KAFA...

Yorum Beğen335
Yorum Beğenme184
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Senin atanın öldüğü Dolmabahçe Sarayı varya hah o Sarayı yapanlar dini liderleri için yaptı boş muhabbet yapmayın

yanıt50
yanıt123
Haber YorumlarıStart X:

kafa olunca icinde beyinde olmuyor cahillik desen zaten o ayri bir seviye sende senin dinj lider dedigin ayni zamanda devlet baskaniydi

yanıt50
yanıt23
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Mgk hani dini liderlerin için yapıldı dediğin o dolmabahçe sarayın var ya. Hah işte o saray senin dini liderinin şatafatlı için borç alınan paralarla yapıldı. Borcunu Atatürk 1932 yılında zor bitirdi. Bestepe misali...

yanıt34
yanıt40
Haber YorumlarıMANAM 61:

iyide sanane adam oyle dusunmus

yanıt2
yanıt13
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Mgk: Atatürk cephelerde hayatını harcarjen senin Osmanlı sultanın o sarayda 60 yaşındaydı 18 lik gelin almış gerdeğe giriyordu, o arada millet açlık ve srfaletten karnı aç geziyordu. Din =Cehalet

yanıt31
yanıt36
Haber Yorumlarılevent uysal:

MGk denen adam her yorumda provakötörlük yapıyor buna bilerek mi izin veriyorsunuz bizim yorumları siliyorsun ama bu arkadaşın her yorumu onaylı.

yanıt17
yanıt6
Haber Yorumlarıözcan Aslan:

helal hoca doğru söylemiş ama geri kafalı yorumcular bazılar dinle bağdaştırıyor.

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme230
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Zaten hâlâ öylesiniz ki şair boşuna dememiş yunan giderken İTİNİ PİJİNİ bıraktı diye selam olsun MÜMİNLERE

Yorum Beğen296
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

sensin o pij

yanıt9
yanıt21
Tüm 60 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
