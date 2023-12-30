Eric Bailly Beşiktaş'tan ayrıldı mı, hangi takıma gidiyor? | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Eric Bailly hangi takıma gitti? Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Eric Bailly BJK'den ayrıldı mı merak ediliyordu. Peki, Eric Bailly hangi takıma gitti, nerede oynayacak? İşte Eric Bailly transferinde son durum haberimizde...

ERIC BAILLY BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş'ın dün sözleşmesini feshettiği Eric Bailly, daha önce de 2015-2016 yılları arasında formasını giydiği İspanyol devi Villarreal'e transfer oldu.

KADRO DIŞI KALDI

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.