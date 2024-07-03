Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Peki, Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.