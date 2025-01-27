Emlak vergisi ne zaman? Emlak vergisi 2025'te ne zaman ödenecek?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler için her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Mükellefler, ödemelerini belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Peki, 2025 yılında emlak vergisi ödeme tarihleri nelerdir? Emlak vergisi ödeme süreci, mülk sahipleri için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Peki, Emlak vergisi ne zaman? Emlak vergisi 2025'te ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl ödenir, emlak vergisi ödeme yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN?

Birinci Taksit: 1 Mart - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödenmelidir.

İkinci Taksit: 1 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödenmelidir.

Mükellefler, vergilerini iki taksit halinde ödeyebileceği gibi, isteyenler ilk taksit döneminde tamamını da ödeyebilirler.

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EMLAK VERGİSİ 2025'TE NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri, birinci taksit için 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit için ise 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılmalıdır. Mükelleflerin, ödemelerini bu tarihler arasında gerçekleştirmeleri, gecikme zammı gibi ek maliyetlerden kaçınmaları açısından önemlidir.