Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)?

Emekli ikramiyesi ödemelerinin bu yıl yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini duyurmuştu. Peki, Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VAR MI ?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5.000 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Emeklilere ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bir defaya mahsus olarak hesaplara aktarılmıştı.

2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

"TEK SEFERLİK VERİLMİŞTİR"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Neticede 2023 yılı ekim ödeme döneminde emekli maaş ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında bir ödeme yapılmıştı." dedi.

2024 yılında da emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmişti. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmişti. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir.