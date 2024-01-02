Emekli ve memur maaşı belli oldu mu? 2024 Memur zammı açıklandı mı?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 memur zammı açıklandı mı sorgulatılıyor. Vatandaşların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Emekli ve memur maaşı belli oldu mu? 2024 Memur zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücretin yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Milyonların maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 44'lük zammı şimdiden cebine koydu. Aralık ayı verisiyle bu oranın yüzde 50'ler çıkması bekleniyor. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre; en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.