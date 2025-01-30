EMEKLİ, MEMUR OCAK 2025 MAAŞ FARK ÖDEMELERİ! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Memurlar her ay maaşlarını 15'inde aldığı için Ocak ayındaki zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta aldılar. Ancak, zam oranlarının belirlenme sürecinin tamamlanmasının ardından Ocak ayının ilk 14 günü için ek maaş farkı oluştu. Emekliler ve memurlar maaş fark ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 14 günlük memur maaş farkı hangi tarihte hesaplara yatacak? SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı, 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Ancak, bu düzenleme henüz TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için, Ocak ayında emeklilere eski tutar olan 12.500 TL ödendi. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından, aradaki 1.969 TL'lik farkın Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılması planlanıyor.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATAR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri içinse zam farklarının en geç Şubat ayının ikinci haftasında hesaplara yatması bekleniyor.