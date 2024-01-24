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Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi?

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Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı merak konusu oldu. Arama motorlarında emekli maaşlarına yapılan zam oranı araştırılıyor. Peki, Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Son dönemde yapılan düzenlemeler ve zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu, merak ediliyor. Emekli maaşlarında yaşanan son değişiklikler merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bakan Işıkhan, teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatacağını söyledi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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