Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor?

Galatasaraylı taraftarların yeni transferde oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor?

ELİAS JELERT KONYASPOR MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray ilk 11'i açıklandı. Jelert ilk 11'de yer almadı. Jelert yedeklerde yer alıyor.

İşte ilk 11:

ELİAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın sıralamasında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaş sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3. maçında forma giydi. Genç futbolcu, bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.