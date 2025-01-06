Halka arz tarihleri ve detaylarıyla ilgili bilgilerin netleşmesiyle birlikte, yatırımcıların hisse senedi dağıtımına ilişkin beklentileri artmış durumda. EgeYapı halka arz sürecinde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. EgeYapı'nın halka arzı, özellikle gayrimenkul sektörü yatırımcıları için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Şirketin Avrupa Gayrimenkul Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığı sorusu ise katılım bankacılığına yatırım yapmak isteyenler açısından kritik bir öneme sahiptir. Peki, EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

EGEYAPI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6-7-8 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak.

EGEYAPI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı

- 300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).

- 700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).

EGEYAPI GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

EgeYapı GYO katılım endeksine uygun değildir.

EGEYAPI GYO SAHİBİ KİM?

EgeYapı GYO'nun 5% ve üzerinde payı olan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 80%'i Ege Yapı A.Ş.'ye, 20%'si ise Hasan İnanç Kabadayı'ya aittir.