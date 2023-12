Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi!

Ebru Şancı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Model Ebru Şancı kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

EBRU ŞANCI KİMDİR?

1983 doğumlu olan Ebru Şancı, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 2015 futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Mila' ve 'Ceylin' adlarında ikiz çocukları ve 'Kürşad Fırat' (d.2020) adında bir oğlu dünyaya geldi. Ebru Şancı 1.81 metre boyunda, 60 kilo ve başak burcudur.

Şancı, eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümlerinde tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

DİZİLERİ

Yağmurdan Kaçarken (2013)-Dizi

Ceza (Arzu) (2014)-Film