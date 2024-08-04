Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- İtalya maçında Ebrar neden yok?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Peki, Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- İtalya maçında Ebrar neden yok?

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

Ebrar Karakurt, Türkiye- İtalya maçında yedeklerde yer alıyor.

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FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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