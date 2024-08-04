Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- İtalya maçında Ebrar neden yok?
Türkiye-İtalya maçında Ebrar Karakurt'un oynamaması merak konusu oldu. Ebrar'ın neden sahada olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Durum, voleybolseverler arasında tartışmalara neden oldu.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Peki, Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- İtalya maçında Ebrar neden yok?
EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?
Ebrar Karakurt, Türkiye- İtalya maçında yedeklerde yer alıyor.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
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