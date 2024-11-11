Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek?
Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına devam ederken gündemine Mourinho'nun eski oyuncusu Paulo Dybala'yı aldı. Peki, Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek?
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde bombaları peş peşe patlatmak için kolları sıvadı. Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek?
GRİEZMANN FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?
Sarı-Lacivertliler'in listesindekiisimlerden birinin Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü teknik adam, Roma'yı çalıştırırken kariyerinin en iyi dönemini yaşattığı Tangocu'yu istediği ileri sürüldü.
Konu ile ilgilihenüz resmi açıklama gelmedi.