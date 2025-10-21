Aynı zamanda arama motorlarında da "Desire Doué öldü mü?" sorusu sıkça araştırılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Doue öldü mü? PSG'li futbolcu Desire Doue öldü mü?

PSG'Lİ FUTBOLCU DESİRE DOUE ÖLDÜ MÜ?



Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren "Désiré Doué hayatını kaybetti" şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Fransız futbolcunun vefat ettiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Genç yeteneğin kariyerine aktif bir şekilde devam ettiği biliniyor.

DESIRÉ DOUE KİMDİR?

Paris Saint-Germain forması giyen 20 yaşındaki Désiré Doué, kısa süre önce oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki performansıyla gündem olmuştu. Final karşılaşmasında iki gol atıp bir asist yapan genç futbolcu, maçın en değerli oyuncusu seçilmişti.

Ne kulübü ne de ailesi tarafından herhangi bir ölüm haberi doğrulanmadı. Doué'nin hem kulüp hem de Fransa Milli Takımı seviyesinde kariyerini sürdürdüğü belirtiliyor.

GUELA DOUE ÖLDÜ MÜ?

Désiré Doué'nin kardeşi olan Guela Doué hakkında da benzer iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. RC Strasbourg Alsace forması giyen genç futbolcunun hayatını kaybettiğine yönelik söylentilerle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şu ana kadar Guela Doué'nin ölümüne dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

GUELA DOUE KİMDİR?

Guéla Maho Lewis Doué, 17 Ekim 2002 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Ligue 1 ekiplerinden RC Strasbourg Alsace takımında sağ bek olarak görev yapmaktadır. Aslen Fildişi Sahili kökenli olan futbolcu, milli takım düzeyinde Fildişi Sahili'ni temsil etmektedir.