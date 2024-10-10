Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un da olduğu birçok işletmede domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı?

DOMUZ ETİ KİLOSU KAÇ TL, DANA ETİNDEN PAHALI MI?

Hatta ünlü bir köfte restoran zincirinin 2 şubesinde domuz etine rastlandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, vatandaşlar da ilginç bir araştırma yapmaya başladı.

Dana eti 100 gr:

80 TL (Yaklaşık)

Domuz eti fiyatları (100 gr:):

Pepperoni

250,00 TL

Prosciutto Crudo

250,00 TL

Guanciale

275,00 TL

Napoli Salamı

250,00 TL

Spianata Piccante

300,00 TL

Prosciutto Crudo Di Parma

325,00 TL

Mortadella

250,00 TL

Cotto Prosciutto

225,00 TL