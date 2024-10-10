Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı?
Köfte zincirinin mağazalarında domuz etine rastlandığının açıklanmasının ardından vatandaşla da domuz etinin fiyatını merak etmeye başladı. Peki, Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un da olduğu birçok işletmede domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı?
DOMUZ ETİ KİLOSU KAÇ TL, DANA ETİNDEN PAHALI MI?
Hatta ünlü bir köfte restoran zincirinin 2 şubesinde domuz etine rastlandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, vatandaşlar da ilginç bir araştırma yapmaya başladı.
Dana eti 100 gr:
80 TL (Yaklaşık)
Domuz eti fiyatları (100 gr:):
Pepperoni
250,00 TL
Prosciutto Crudo
250,00 TL
Guanciale
275,00 TL
Napoli Salamı
250,00 TL
Spianata Piccante
300,00 TL
Prosciutto Crudo Di Parma
325,00 TL
Mortadella
250,00 TL
Cotto Prosciutto
225,00 TL