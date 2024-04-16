Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (16 Nisan) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,4937 den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6211 den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,4637 den satılıyor.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.