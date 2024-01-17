Dolar kaç TL? 17 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar?

17 Ocak tarihine dair döviz kurları, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Doların Türk Lirası karşısındaki güncel değeri, ekonomik gelişmeler ve döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle sürekli değişiyor. Son dönemdeki ekonomik hareketlilik, 17 Ocak tarihli dolar kuru hakkında merak uyandırdı. Detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,1270 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 30,1033'ten tamamladı.

AVRO VE STERLİN NE KADAR?