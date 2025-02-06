Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar/TL ve Euro/TL paritelerindeki değişimler dikkat çekiyor. Peki, 6 Şubat 2025 itibariyle dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, döviz kurunda güncel durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenirken yatırımcılar, dolar ve eurodaki anlık değişimlerini merak ediyor Peki, 6 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, dövizde son durum…