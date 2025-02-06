MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar/TL ve Euro/TL paritelerindeki değişimler dikkat çekiyor. Peki, 6 Şubat 2025 itibariyle dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, döviz kurunda güncel durum…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenirken yatırımcılar, dolar ve eurodaki anlık değişimlerini merak ediyor Peki, 6 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, dövizde son durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:34 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 35,8893'ten işlem görüyor.

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!Euro güncel durum

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,29 değer kaybıyla 37,2852'den işlem görüyor.

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!Sterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/ TL ise yüzde -0,54 değer kaybıyla 44,6870'den satılıyor.

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!Euro ne kadar

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

TSK'dan gövde gösterisi! İlk kez görücüye çıktı
img

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
img

8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.