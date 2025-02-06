Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? 6 Şubat Perşembe döviz fiyatları anlık!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenirken yatırımcılar, dolar ve eurodaki anlık değişimlerini merak ediyor Peki, 6 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, dövizde son durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:34 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 35,8893'ten işlem görüyor.

Euro güncel durum

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,29 değer kaybıyla 37,2852'den işlem görüyor.

Sterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/ TL ise yüzde -0,54 değer kaybıyla 44,6870'den satılıyor.

Euro ne kadar