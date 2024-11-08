Üye Girişi
Haberler

Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Peki, Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda Doğucan Haspolat da yer alıyor. Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Doğum: 11 Şubat 2000 (24 yıl yaşında), Rotterdam, Hollanda

Şu andaki takımı: KVC Westerlo (#34 / Orta Saha

Doğucan Haspolat (11 Şubat 2000, Rotterdam), orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Pro League takımlarından Westerlo'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu.

13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Oğlu başından vurulmuş halde bulunan başkandan açıklama geldi: 72 saat çok önemli

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Mourinho Newcastle'ı mı gidecek? Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Ümraniyespor Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ümraniyespor Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.