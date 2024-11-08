Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda Doğucan Haspolat da yer alıyor. Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Doğum: 11 Şubat 2000 (24 yıl yaşında), Rotterdam, Hollanda

Şu andaki takımı: KVC Westerlo (#34 / Orta Saha

Doğucan Haspolat (11 Şubat 2000, Rotterdam), orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Pro League takımlarından Westerlo'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu.

13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.