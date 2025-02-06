Sarı-lacivertliler, önceki turda Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık zaferin ardından Ülker Stadyumu'nda da farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Ancak mücadelede yaşanan sakatlıklar, galibiyetin önüne geçti. Diego Carlos sakatlandı mı, kaç maç yok Diego Costa UEFA lstesine yazılmayacak mı?

DİEGO CARLOS SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında savunma hattında büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Ganalı savunmacı Alexander Djiku sakatlandı ve yerine Diego Carlos oyuna dahil oldu. Ancak, Brezilyalı stoper de uzun süre sahada kalamadı ve 61. dakikada Yusuf Akçiçek onun yerine oyuna girdi.

Bu şanssızlık burada da bitmedi. 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 75. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Onun yerine oyuna giren isim ise Filip Kostic oldu. Sadece 20 dakikalık süreçte üç farklı defans oyuncusunun sakatlanarak oyundan çıkması, teknik heyetin planlarını altüst etti.

Detaylar henüz açıklanmadı.

MOURINHO'DAN UEFA LİSTESİ AÇIKLAMASI

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, yaşanan sakatlıklara dikkat çekerek UEFA listesi konusunda belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi. Portekizli teknik adam, "Üç oyuncumuzun sakatlanması üzücü. Djiku ve Yusuf, UEFA listesinde yer alıyordu. Diego Carlos'un durumunu ise henüz bilmiyoruz. Eğer ciddi bir sakatlık geçirdiyse UEFA listesinde yer alamayacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sakatlanan oyuncuların sağlık durumlarının kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, Mourinho ve ekibi UEFA'ya sunulacak kadro listesi için bu gelişmeleri yakından takip edecek.