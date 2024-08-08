Dezenflasyon nedir, ne demek? Dezenflasyon olursa ne olur? Dezenflasyon süreci nedir?

Dezenflasyon nedir, ne demek? Dezenflasyon olursa ne olur? Dezenflasyon süreci nedir? Dezenflasyon ne anlama geliyor? Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir ekonomi programı olan dezenflasyon ile ilgili tüm bu soruların cevabı detayları ile haberimizde…

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon, enflasyon oranının zaman içinde azalması anlamına gelir. Bu süreç, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçişi ifade eder. Fiyat artış hızının yavaşlaması, vatandaşın alım gücünü artırarak gelirlerin enflasyon karşısında değer kaybetmesini engeller.

DEZENFLASYON OLURSA NE OLUR?

Dezenflasyonun nihai amacı, enflasyon oranını belirli bir seviyenin altına düşürmektir. Eğer bir ekonomide enflasyon, yıllar içinde düşüş eğilimindeyse, dezenflasyon süreci yaşanıyor demektir. Örneğin, 2015'te %20 olan enflasyonun, 2016 ve 2017'de %18 ve %17 seviyelerine gerilemesi dezenflasyonun göstergesidir. Bu kademeli fiyat düşüşleri, alım gücünü artırarak ekonomiyi canlandırır ve vatandaşların refahını yükseltir.