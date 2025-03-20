Deniz Gül kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne? Deniz Gül kimdir hangi takımda oynuyor?

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz'ın yerini Deniz Gül aldı ve ilk maçına çıktı. 2 Temmuz 2004 doğumlu Deniz Daniel Gül, santrfor pozisyonunda oynayan Türk asıllı İsveçli profesyonel futbolcudur. Gül, Portekiz ekibi Porto forması giymekte ve 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunmaktadır. 2024 yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Porto'ya transfer olmuştur.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Daniel Gül (d. 2 Temmuz 2004), santrfor pozisyonunda oynayan Türk asıllı İsveçli profesyonel futbolcu. Portekiz ekibi Porto forması giymektedir.

2024 yaz transfer döneminde €5 milyon bonservis ile Porto'ya transfer oldu ve yeni takımıyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.