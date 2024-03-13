DEM Parti Bitlis Ahlat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis Ahlat adayı Zelal Yılmaz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bitlis Ahlat Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bitlis Ahlat adayı Zelal Yılmaz kimdir?
Dem Parti Bitlis Ahlat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Ahlat adayı Zelal Yılmaz kimdir?
DEM PARTİ BİTLİS AHLAT ADAYI ZELAL YILMAZ KİMDİR?
Zelal Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bitlis Ahlat Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bitlis Ahlat adayı Zelal Yılmaz mühendistir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz