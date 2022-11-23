FIFA 2022 Dünya Kupası TRT spikerleri kimlerdir merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası spikerleri arasında Cüneyt Ersan da bulunuyor. Peki, Cüneyt Ersan kimdir? TRT Dünya Kupası Spikeri Cüneyt Ersan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında devam ediyor. Maçları TRT spikerleri sunuyor. Peki, TRT Dünya Kupası Spikeri Cüneyt Ersan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SPİKER CÜNEYT ERSAN KİMDİR?

Cüneyt Ersan, TRT spikeri ve sunucusudur. FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvasında bazı maçların spikerliğini yapmaktadır. Doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Cüneyt Ersan'ın İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunurken, Twitter'da ise 9 bin takipçisi bulunmaktadır.