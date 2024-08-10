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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

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10 Ağustos tarihindeki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları merakla bekleniyor. Haftanın son çekilişiyle heyecan doruğa çıktı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, millipiyangoonline.com adresinden anında duyuruldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler, 10 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü canlı yayında yapılan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!

10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklandı.

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, cumartesi akşamı saat 21:30'da yapılıyor. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları ise şu şekilde: 2 - 19 - 34 - 35 - 38 - 61 - 80 (Joker) + 64 (SüperStar).

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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