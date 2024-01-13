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Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir?

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Chelsea - Fulham maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı ne zaman?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Chelsea - Alanya spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Chelsea - Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Chelsea - Alanya spor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Chelsea- Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea- Alanya spor maçı ne zaman?

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Ocak 2024 tarihinde Chelsea ile Fulham arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premier Lig maçı, futbolseverlere Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak sunulacak. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak ve Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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