BDDK tarafından cep telefonu alımlarında yeni bir düzenlemeye gidilerek, yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişiklik yapıldı. Cep telefonu kaç taksit oldu?

CEP TELEFONU KAÇ TAKSİT OLDU?

Karar ile tutar sınırı BDDK'ca artırıldı. Bu kapsamda; fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin TL üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı 3 ay olarak tespit edildi.

Bunun yanında "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırını ise, fiyatı 25 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin TL üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi. BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında ise değişiklik yapmadı.

Mevcut durumda, sıfır/ikinci el cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.

Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor.