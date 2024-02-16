Cemil Kazancı kimdir, serveti ne kadar? Cemil Kazancı hangi takımlı?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Cemil Kazancı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı kaç yaşında, nereli? Cemil Kazancı hayatı ve biyografisi!

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Doğum: 1961 (63 yaşında), Türkiye

Net serveti: 1,7 milyar USD (2024) Forbes

Tuttuğu takım: Beşiktaş

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır.

İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.