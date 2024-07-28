Cansu Özbay hangi takımda oynuyor? Cansu Özbay şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Cansu Özbay hangi takımda? Milli voleybolcu Cansu Özbay'ın hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Cansu Özbay hangi takımda? Cansu Özbay şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Cansu Özbay hakkında bilgiler yazımızda...

CANSU ÖZBAY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Cansu Özbay, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta pasör olarak oynayan profesyonel Türk voleybolcudur. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı.

CANSU ÖZBAY'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Balçova Belediyesi

Göztepe (2011-2012)

Arkasspor (2012-2014)

Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)

Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)

Beşiktaş (2015-2016)

VakıfBank (2016-)

CANSU ÖZBAY'IN KULÜPLERDE KAZANDIĞI BİREYSEL BAŞARILAR

2017-18 Sultanlar Ligi - En İyi Pasör

2018-19 Sultanlar Ligi - En İyi Pasör

2021 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu

2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En İyi Pasör

2021-22 Sultanlar Ligi - En İyi Pasör