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CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 9 Aralık altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 9 Aralık altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.942,1 TL, satış 2.947,8 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.705,0 TL, satış 4.822,6 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.410,0 TL, satış 9.645,2 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 19.996,7 TL, satış 20.299,0 TL.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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