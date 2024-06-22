CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Haziran güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 100 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 16 bin 340 liradan satılıyor.

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