Üye Girişi
Haberler

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları yükseldi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 22 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Haziran güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 22 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 100 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 16 bin 340 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Yarım Altın Tam Altın Gündem Finans Ekonomi Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title