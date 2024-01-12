CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 12 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 12 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1970 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 300 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 450 liradan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 37 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin, emtia fiyatlarının üzerinde etkili olduğunu kaydederek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini aktardı. Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı.

Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasıyla ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecekteki faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğini işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını getirdi. Para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı fiyatlanmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.