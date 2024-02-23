CANLI ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 23 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 23 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 380 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 770 liradan satılıyor. Ons altın ise 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTIN ÜZERİNDEKİ FİYAT BASKISI AZALDI

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybının altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.