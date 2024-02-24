Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?

2024 yılında çalışma saatleri düşecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşeceği tartışmalarıyla ilgili konuştu. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi, mesai saatleri kısalıyor mu, 40 saat mi olacak? İşte Bakan Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklamaları haberimizde!

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SAATİ HAFTALIK 40 SAAT Mİ OLACAK?

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin 45'ten 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi açıklama gelmeden haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır.

Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim. Yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerime eklemek isterim."

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ KAÇ?

Türkiye'de çalışanlar haftada resmi olarak 45 saat çalışıyor. 45 saati aşan her süre işveren tarafından işçiye 'mesai ücreti' olarak ödeniyor. Ancak mesai saatlerinin düşmesi gündemde. Buna göre; Türkiye'de haftada 45 saat olan mesai süresi, 40 saate düşecek ve haftalık izinler 2 güne çıkacak.