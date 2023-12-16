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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak?

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Emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye konusu, çalışan binlerce emeklinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar…

İlk olarak Cumhuriyet'in 100. Yılı özelinde, başlangıçta çalışmayan emeklilere verilen bu ikramiye, daha sonra çalışan emeklilere de uygulanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklama sonrasında, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştur. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar…

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemelerine dair son dakika gelişmeleri yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu üzerine, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri 3 gün içinde hesaplara aktarılmıştı. Şimdi gözler, çalışan emeklilere yapılacak ikramiyelerde. Çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri TBMM'de onaylandı.

ÇALIŞAN EMEKLİ YE 5000 İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş çalışmaların son durumunu açıkladı. Muş yaptığı açıklamada gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenlemenin 2 Kasım'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı " Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 TL 34 kuruş ödeme yapılmıştır." dedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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