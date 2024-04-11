Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

Bayram tatili süresince online alışveriş yapan veya paket göndermek isteyenler için kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oluyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, Trendyol Express gibi önemli kargo şirketlerinin bayramda çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram tatili süresince kargoların hizmet verip vermeyeceği değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, 9 Nisan'dan itibaren başlayan idari tatil süreci, 10-11-12 Nisan tarihlerinde devam edecektir. Ancak, kargo şirketlerinin çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo şirketiyle iletişime geçmek en doğru yöntem olacaktır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir