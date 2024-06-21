Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:00 - Arjantin vs. Kanada - Copa America (TV 8 Buçuk, Exxen)

16:00 - Slovakya vs. Ukrayna - UEFA Euro 2024 (TRT 1)

19:00 - Polonya vs. Avusturya - UEFA Euro 2024 (TRT 1)

22:00 - Hollanda vs. Fransa - UEFA Euro 2024 (TRT 1)