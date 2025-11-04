Haberler

Buducnost Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda, şifresz CANLI izleme link var mı?

Buducnost Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda, şifresz CANLI izleme link var mı?
Güncelleme:
Buducnost ile Beşiktaş GAİN, EuroCup heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları, maçın saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

EuroCup'ta nefesler tutuldu! Beşiktaş GAİN, deplasmanda Buducnost karşısına çıkıyor. Sporseverler ise bu önemli mücadelenin yayın bilgilerini ve canlı yayının ücretsiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

BUDUCNOST - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

EuroCup'ta heyecan devam ediyor! Buducnost ile Beşiktaş GAİN arasındaki mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler maçı televizyon veya internet üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, farklı platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor: Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72. Ayrıca TRT Spor Yıldız, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde yayın yapmaktadır.

BUDUCNOST - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Buducnost ile Beşiktaş GAİN arasındaki EuroCup karşılaşması 4 Kasım Salı günü oynanacak.

BUDUCNOST - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu önemli mücadele, 21.00'de başlayacak.

BUDUCNOST - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroCup'ta iki ekibi karşı karşıya getirecek olan maç, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Moraca Spor Merkezi salonunda oynanacak.

Osman DEMİR
