Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!

Bugün 3 Ekim 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye'nin temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam kritik maçlarda sahne alacak. Bu akşam maçlar hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün Avrupa'da kritik mücadeleler için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları:

Lazio-Nice

Olympiakos-Braga

Karabağ-Malmö

Real Sociedad-Anderlecht

RFS-Galatasaray

Slavia Prag-Ajax

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

Porto-Manchester Utd

St.Gilloise-Bodo Glimt

Twente-Fenerbahçe

RFS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

RFS-Galatasaray maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente-Fenerbahçe maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 ve TRT SPOR'daki karşılaşmalar ücretsiz yayınlanacak.

Ancak, Tabii Spor'da yayınlanacak maçları izlemek için Premium üyelik gerekiyor. Premium pakete aylık 99.00 TL ödeyerek Tabii'ye abone olabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE