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Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!

Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!
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Bu akşam kimin maçı var ve 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta başlıyor merak ediliyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele edecek. Bugün hangi maçlar var ve 3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi gününde maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sık sık araştırılıyor. Peki, RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Bugün 3 Ekim 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye'nin temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam kritik maçlarda sahne alacak. Bu akşam maçlar hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün Avrupa'da kritik mücadeleler için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları:

  • Lazio-Nice
  • Olympiakos-Braga
  • Karabağ-Malmö
  • Real Sociedad-Anderlecht
  • RFS-Galatasaray
  • Slavia Prag-Ajax
  • Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
  • Porto-Manchester Utd
  • St.Gilloise-Bodo Glimt
  • Twente-Fenerbahçe

Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!

RFS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

RFS-Galatasaray maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!

FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente-Fenerbahçe maçı, 3 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 ve TRT SPOR'daki karşılaşmalar ücretsiz yayınlanacak.

Ancak, Tabii Spor'da yayınlanacak maçları izlemek için Premium üyelik gerekiyor. Premium pakete aylık 99.00 TL ödeyerek Tabii'ye abone olabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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