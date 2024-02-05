Brentford - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Brentford - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ

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BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI ÖZETİ İZLE

Brentford - Manchester City maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Brentford - Manchester City maçı 1-0'lık Brentford üstünlüğü ile devam ediyor.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMANDI?

Brentford - Manchester City maçı 5 Şubat 2024 günü oynandı.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Brentford - Manchester City maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.