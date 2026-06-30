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Borsa İstanbul Yeni Veri Merkezini Yarın Devreye Alıyor.

Borsa İstanbul Yeni Veri Merkezini Yarın Devreye Alıyor.
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Borsa İstanbul, 1 Temmuz 2026'da açılacak yeni veri merkezi ile yatırımcılara hızlı ve güvenli erişim imkanı sunacak. Yüksek kapasiteli kabinetler sayesinde likidite artacak ve piyasa kalitesi yükseltilmiş olacak.

Borsa İstanbul, mevcut veri merkezinde üyelerimize, yerli ve yabancı yatırımcılarımıza, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır. Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1Temmuz 2026 tarihinde hizmete açılacaktır. Böylece yatırımcılarımıza hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkânı sağlanmaya devam edilecektir. Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkânı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir.

Ece Güneş
Ece Güneş
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