Üye Girişi
Haberler

BlackRock, kripto para dünyasında genişliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock'ın Ethereum tabanlı tokenize fon planları, finansal teknolojinin sınırlarını genişletiyor ve Blockchain dünyasına kurumsal bir onay getiriyor.

BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Ethereum gibi halka açık Blockchain ağlarını kullanarak tokenleştirilmiş bir fon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, kripto para birimleri ve akıllı sözleşme platformlarına yeni bir meşruiyet kazandırırken, kurumsal yatırımcıların bu alana olan ilgisini de artırıyor.

Bernstein araştırma ve danışmanlık şirketinin analistleri Gautam Chhugani ve Mahika Sapra tarafından müşterilere gönderilen bir rapora göre, BlackRock'ın bu adımı, şirketin kripto para alanında genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi.

Analistler, BlackRock'ın tokenleştirilmiş fon teklifinin, stablecoinler (örneğin USDC) ile entegrasyon sayesinde Blockchain üzerinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Bu, yeni varlık sınıflarının (tahviller, hisse senetleri, döviz sabit kripto para birimleri) Blockchain üzerinde daha fazla programlanabilirlik ve varlık sınıfları arası iş birliği imkânı sunacağını öngörüyor.

BlackRock'ın bu hamlesi, kurumsal kullanım için tasarlanmış altyapının perakende spekülasyon ötesine geçerek değer kazanmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor. BlackRock, bu girişimini finansal hizmetler firması Securitize ile iş birliği yaparak ve tokenize bir para piyasası fonu başlatma planlarını duyurarak duyurdu. Bu hareket, firmanın Ocak ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonunu piyasaya sürerek dijital varlıklara olan ilgisini artırdığını gösteriyor.

BlackRock USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu'nun (BUIDL), ABD Hazine bonoları, repo anlaşmaları ve nakit yatırımlarına odaklanan likit bir fon olacağı açıkladı, ancak henüz bir lansman tarihi belirtilmedi.

Tokenizasyon sürecinde, Securitize platformunun yanı sıra Anchorage, Coinbase, BitGo ve Fireblocks gibi dijital varlık saklama ve transfer hizmetleri sunan şirketlerin ekosistem ortakları olarak görev yapacağı ve BNY Mellon'un fonun varlıklarını saklayarak geleneksel piyasalar ile entegrasyonu kolaylaştıracağı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Finans

Kripto Para Blackrock Coin Blockchain Kripto Finans Haberler

Bakmadan Geçme

27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title