Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez'dönüş' yapar? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı

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BİR YÜZÜCÜ 25 METRELİK HAVUZDA KISA KULVAR 200 METRE BİR YÜZME YARIŞINDA TOPLAM KAÇ KEZ"DÖNÜŞ" YAPAR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar?

Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar?

• A-) 6

• B-) 7

• C-) 8

• D-) 9

Doğru Cevap: B